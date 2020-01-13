В які райони Києва найчастіше викликали патрульних минулого року (карта)



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Патрульна поліція Києва оприлюднила статистику за 2019 рік

За 2019 рік київські патрульні отримали та опрацювали 539,795 тис. викликів, які надійшли їм через службу 102.

Найчастіше громадяни повідомляють про порушення ПДР, конфлікти та домашнє насильство, порушення режиму тиші, ДТП та кримінальні правопорушення, інформує Патрульна поліція Києва.

Статистика по районах, сформована на підставі звітів екіпажів патрульної поліції:

Солом'янський район - 59319 викликів;

Дарницький район - 59133;

Дніпровський район - 58082;

Деснянський район - 57918;

Святошинський район - 56884;

Голосіївський район - 52082;

Оболонський район - 51061;

Шевченківський район - 50568;

Подільський район - 44996;

Печерський район - 44728;

Автодорога М-01 - 5024 (в межах території обслуговування екіпажів столичної патрульної поліції).

Зазначається, що за допомогою громадян правоохоронці виявили близько 15% водіїв у стані сп'яніння, а також затримали «по гарячих слідах» понад 10% осіб, які, ймовірно, вчинили кримінальні правопорушення.

«В цьому році продовжуємо розвивати співпрацю поліції та громади в рамках проєкту Сommunity Policing та закликаємо й надалі повідомляти на спецлінію 102 про всі правопорушення, очевидцями яких ви стали», - йдеться в повідомленні столичних патрульних.