На Запоріжжі викрили інтернет-шахрайку, яка ошукала 25 осіб

Шахрайським шляхом зловмисниця отримала понад 18 тисяч гривень

Працівники поліції встановили особу шахрайки, яка у мережі Інтернет розміщувала оголошення про продаж товару, отримувала за нього гроші та зникала. Таким чином жінка ошукала 25 осіб. Триває перевірка на її причетність до скоєння інших аналогічних злочинів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Під час операції «Трикстер»



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Шахрайським шляхом зловмисниця отримала понад 18 тисяч гривень

Працівники поліції встановили особу шахрайки, яка у мережі Інтернет розміщувала оголошення про продаж товару, отримувала за нього гроші та зникала. Таким чином жінка ошукала 25 осіб. Триває перевірка на її причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Під час операції «Трикстер» працівники відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області та Мелітопольського відділу поліції припинили незаконну діяльність мешканки м. Мелітополь, 1995 року народження.

Поліцейські встановили, що жінка протягом 2017 року, використовуючи інтернет-сервіси, які підміняють ip-адреси виходу до мережі Інтернет, на одному з сайтів розміщувала оголошення про продаж натурального волосся.

Зловмисниця переконувала покупців перераховувати 100-відсоткову передоплату за придбання та пересилання їм товару (від 500 до 2000 гривень). Після отримання на картку грошей, зв'язок із продавцем зникав. Товар до покупців не надходив.

Фото оголошення шахрайки

Таким чином жінка ошукала 25 клієнтів. Шахрайським шляхом зловмисниця отримала понад 18 тисяч гривень.

На даний час шахрайці повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Проводяться слідчі дії, направлені на викриття всіх фактів шахрайства та відшкодування потерпілим завданих збитків.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 604 шахрайства.