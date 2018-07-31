На Запоріжжі затримали кілера, який сьогодні застрелив активіста Олешка



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На Запоріжжі затримали підозрюваного у вбивстві Віталія Олешка

Свідок вбивства Віталія Олешка його друг Андрій Маджаров упізнав убивцю

Вбивцю бердянського громадського активіста Віталія Олешка затримали уЗапорізькій області. Про це повідомляють активісти.

Заступник речника Нацполіції Микола Гулевич повідомив, що в поліції цю інформацію перевіряють.

Проте згодом радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк інформацію підтвердив. Він зазначив, що вбивцю вдалося затримати в результаті оперативно розшукових заходів.

Більше про затримання кілера повідомив журналіст Юрій Бутусов.

З його слів, машина, в якій знаходилося четверо чоловіків, була перехоплена біля селища Приморське Запорізької області, кілери намагалися сховатися, але їх затримали і вже встигли провести ідентифікацію.

«Свідок вбивства Віталія Олешка його друг Андрій Маджаров упізнав убивцю, його упізнали й інші свідки. Хто-небудь щось знає про цього злочинця - потрібна вся необхідна інформація. Це однозначно замовне вбивство, діяла ціла група, потрібно добратися до замовників», - написав він.

Нагадаємо, бердянського активіста Віталія Сармата Олешка вбили вдень 31 липня пострілом у спину. Невідомий вистрілив у нього і втік з місця події. З метою затримання зловмисника у місті, на території Запорізької та Донецької областей ввели оперативний план Сирена. Вбивство сталося на очах у дружини та друга активіста. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).