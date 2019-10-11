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    На Запорізькій АЕС відбувся збій у роботі першого енергоблоку

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    Запорізька АЕС - На Запорізькій АЕС відбувся збій у роботі першого енергоблоку
    Запорізька АЕС

    Створена комісія з розслідування причин збою у роботі першого енергоблоку

    У роботі першого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (АЕС) стався збій.

    Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

    Повідомляється, що через знеструмлення магістралі від резервного трансформатора власних потреб №5 відбулася втрата живлення споживачів першого каналу системи безпеки. Через відмову, не включився в роботу автоматично дизель-генератор № 1.

    Уточнюється, що перший енергоблок Запорізької АЕС перебуває на планово-попереджувальному ремонті, стан реакторної установки - перевантаження палива.

    У зв'язку з подією була створена комісія з розслідування причин збою. Радіаційна обстановка на майданчику АЕС залишається без змін, фізичний захист знаходиться в штатному режимі.

    Зазначимо, що Запорізька атомна електростанція є найбільшою АЕС у Європі і 6 енергоблоків потужністю 6 ГВт.

    Запоріжжя АЕС розслідування
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