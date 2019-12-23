На Запорізькій АЕС відключили енергоблок від енергосистеми



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Наразі в роботі перебувають чотири енергоблока Запорізької АЕС

Енергоблок №6 Запорізької АЕС 23 грудня о 00:02 відключено від мережі і виведено в середній планово-попереджувальний ремонт. Про це повідомляє пресслужба ЗАЕС.

Наразі в роботі перебувають чотири енергоблока Запорізької АЕС.

Сумарна потужність генераторів становить 3 890 МВт.

На енергоблоці №3 йде четверта доба планового капітального ремонту.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Нагадаємо, енергоблок №1 Запорізької АЕС ввечері 20 грудня підключено до енергосистеми після ремонту.