На Запорізькій АЕС відключили енергоблок від енергосистеми
Наразі в роботі перебувають чотири енергоблока Запорізької АЕС
Енергоблок №6 Запорізької АЕС 23 грудня о 00:02 відключено від мережі і виведено в середній планово-попереджувальний ремонт. Про це повідомляє пресслужба ЗАЕС.
Наразі в роботі перебувають чотири енергоблока Запорізької АЕС.
Сумарна потужність генераторів становить 3 890 МВт.
На енергоблоці №3 йде четверта доба планового капітального ремонту.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Нагадаємо, енергоблок №1 Запорізької АЕС ввечері 20 грудня підключено до енергосистеми після ремонту.