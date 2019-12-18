Росія хоче використати Білорусь, щоб знищити енергоринок України

Геннадій Москаль Ексголова Закараптської ОДА

Геннадій Москаль

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: t1ua

Вся енергетика України може бути знищена лише за один рік?

Я щойно повернувся з Білорусі, де мав неофіційні розмови з людьми, дотичними до електроенергетики. Їх слова зводились до застережень щодо втрати внутрішнього ринку електроенергії України, яка може статися вже найближчим часом - через закриття шахт, підприємств з виробництва електрики, в т.ч. за зеленими тарифами. (Спеціально для СБУ: прекрасно розуміючи, що прямі поїздки до Білорусі відслідковуються спецслужбами України і Білорусі, я в’їжджав і виїжджав туди через третю країну).

Цей план - використати Білорусь для знищення енергоринку України - розробила Російська федерація одразу ж після того, як у другому читанні Верховною радою був прийнятий закон «Про внесення змін до закону України «Про ринок електричної енергії», яким забороняється продаж та постачання електроенергії з РФ за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку. В той же час в даному законі сказано: «З метою уникнення надзвичайних ситуацій в об’єднаній енергетичній системі України Кабінет міністрів має право скасувати заборону імпорту електроенергії з РФ і поновити її постачання». Передача цих функцій Кабміну є неконстутиційною, бо це питання повинно регулюватися окремим законом України.

Нагадаю, даний законопроект не відповідає нормативній базі Європейського союзу, зокрема директиві 2009/72 Європейського парламенту та Європейської Ради від 13 жовтня 2019 року «Щодо загальних правил внутрішнього ринку електроенергії» та Договору про застосування енергетичного співтовариства. Також законопроект не відповідає і Угоді про асоціацію України з ЄС, оскільки угода передбачає, що перед прийняттям законів щодо енергетики Україна має консультуватися з Європейською комісією. Ще раз: до прийняття законопроекту ВР мала провести консультації з Європейською комісією щодо сумісності його положень з правом ЄС!

Але зараз не про те, а про плани росіян знищити нашу енергосистему за допомогою Білорусі. На сьогодні Україна має проблему з постачанням газу, вугілля, але не має проблем з постачанням електроенергії, якої в країні виробляється достатньо, а вона ще й експортується. В той же час, згідно закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електроенергії», все, що експортувала Росія, тепер буде експортувати Білорусь. Законодавець просто не виключив її з переліку країн, яким заборонено імпортувати електроенергію за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку!

Саме тут виникають дуже суттєві загрози нацбезпеці України на енергетичному ринку. Мої джерела спеціально наголосили на тому, що у 2020 році запрацює збудована Росатомом Білоруська АЕС. В Білорусі – надлишок електричної енергії. Європейські країни, зокрема, Литва назвала Білоруську АЕС загрозою нацбезпеці і відмовилась від імпорту з Білорусі, коли станція запрацює. В подальшому від імпорту білоруської електроенергії відмовляться й інші країни ЄС. Тим часом Україну продовжать заливати електроенергією за демпінговими цінами, і обсяги поставок будуть стрімко збільшуватись, поки ринок електроенергії в Україні не впаде повністю.

Крім того, Білорусі в даному законопроекті дозволено продавати електроенергію на внутрішньодобовому ринку - тобто на ринку на добу наперед (РДН). Це біржовий майданчик, на якому на кожну годину наступного дня продається електроенергія. На ньому всі виробники зобов’язані продавати не менше 15% їх місячного обсягу (раніше було до 10%). Таким чином Білорусь стане найважливішим гравцем на біржовому майданчику для формування ціни в Україні на ринку на добу наперед. Збиваючи ціну на цьому ринку (ціна може бути символічною – до 1-2 грн за кВт-год), змушуючи всю генерацію в Україні працювати в збиток, зупиняти споживання українського вугілля. Таким чином за один рік буде знищена вся енергетика України.

Прошу перевірити цю інформацію Службу безпеки України.

В той же час Президент або Кабмін мали би провести нараду з провідними виробниками електрики. Також необхідно терміново зібрати РНБО щоб запобігти краху енергосистеми України.

До речі, дивує той факт, що закон, котрий дозволяв імпорт електроенергії з РФ і Білорусі, був підписаний президентом через три години після його прийняття, а зміни, що забороняють імпорт з РФ, лежать на підписі з 12 грудня. Що дозволяє РФ і далі поставляти свою електрику в Україну і знищувати наш енергоринок.

Джерело: блог Геннадія Москаля

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