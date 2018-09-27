На засіданні Комітету ВР оголосять висновки експертиз щодо вибуху «Молота» на Рівненському полігоні
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Комітет заслухає інформацію Генерального прокурора Юрія Луценка та директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна
В четвер, 27 вересня, проходить засідання Комітету ВР з питань оборони з розслідування вибуху міномета «Молот» на Рівненському полігоні.
Сьогодні на засіданні Комітету заплановано заслухати інформацію від експертів за результатами проведення комплексної комісійної судової військової, трасологічної, хімічної, балістичної і вибухотехнічної експертизи, яка була призначена в кримінальному провадженні за фактом загибелі і травмування військовослужбовців Збройних Сил України під час проведення бригадних тактичних навчань на 233 Рівненському загальновійськовому полігоні 6 липня.
Крім того, Комітет заслухає інформацію Генерального прокурора Юрія Луценка та директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна про висновок експертів за результатами проведення комплексної комісійної судової військової, трасологічної, хімічної, балістичної і вибухотехнічної експертизи, яка була призначена в кримінальному провадженні за фактом трагедії на Рівненському полігоні.
Для участі в засіданні комітету також запрошено міністра оборони Степана Полторака.
Нагадаємо, також військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномета «Молот» на території Донецької області, який стався 23 вересня.
Джерело: Цензор.НЕТ