На засіданні Комітету ВР оголосять висновки експертиз щодо вибуху «Молота» на Рівненському полігоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комітет заслухає інформацію Генерального прокурора Юрія Луценка та директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна

В четвер, 27 вересня, проходить засідання Комітету ВР з питань оборони з розслідування вибуху міномета «Молот» на Рівненському полігоні.

Сьогодні на засіданні Комітету заплановано заслухати інформацію від експертів за результатами проведення комплексної комісійної судової військової, трасологічної, хімічної, балістичної і вибухотехнічної експертизи, яка була призначена в кримінальному провадженні за фактом загибелі і травмування військовослужбовців Збройних Сил України під час проведення бригадних тактичних навчань на 233 Рівненському загальновійськовому полігоні 6 липня.

Крім того, Комітет заслухає інформацію Генерального прокурора Юрія Луценка та директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна про висновок експертів за результатами проведення комплексної комісійної судової військової, трасологічної, хімічної, балістичної і вибухотехнічної експертизи, яка була призначена в кримінальному провадженні за фактом трагедії на Рівненському полігоні.

Для участі в засіданні комітету також запрошено міністра оборони Степана Полторака.

Нагадаємо, також військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномета «Молот» на території Донецької області, який стався 23 вересня.

Джерело: Цензор.НЕТ