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    На засіданні Комітету ВР оголосять висновки експертиз щодо вибуху «Молота» на Рівненському полігоні

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    На засіданні Комітету ВР оголосять висновки експертиз щодо вибуху «Молота» на Рівненському полігоні

    Комітет заслухає інформацію Генерального прокурора Юрія Луценка та директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна

    В четвер, 27 вересня, проходить засідання Комітету ВР з питань оборони з розслідування вибуху міномета «Молот» на Рівненському полігоні.

    Сьогодні на засіданні Комітету заплановано заслухати інформацію від експертів за результатами проведення комплексної комісійної судової військової, трасологічної, хімічної, балістичної і вибухотехнічної експертизи, яка була призначена в кримінальному провадженні за фактом загибелі і травмування військовослужбовців Збройних Сил України під час проведення бригадних тактичних навчань на 233 Рівненському загальновійськовому полігоні 6 липня.

    Крім того, Комітет заслухає інформацію Генерального прокурора Юрія Луценка та директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна про висновок експертів за результатами проведення комплексної комісійної судової військової, трасологічної, хімічної, балістичної і вибухотехнічної експертизи, яка була призначена в кримінальному провадженні за фактом трагедії на Рівненському полігоні.

    Для участі в засіданні комітету також запрошено міністра оборони Степана Полторака.

    Нагадаємо, також військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномета «Молот» на території Донецької області, який стався 23 вересня.

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    Джерело: Цензор.НЕТ

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