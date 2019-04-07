На Житомирщині через спалювання трави загинуло подружжя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літнє подружжя намагалося загасити вогонь і загинуло

Літні люди отримали дуже сильні опіки

На Житомирщині в смт Довбиш Баранівського району через необережне паління сухої трави загинуло літнє подружжя. Про це повідомляє з прес-служба ДСНС України у Житомирській області.

«Про подію 6 квітня о 09:39 вогнеборців сповістили медики. З’ясувалося, що літня жінки із своїм чоловіком спалювали минулорічну суху трава біля свого обійстя. Побачивши, що вже горять чагарники та вогонь наближається до їх оселі, вони побігли гасити пожежу. Однак через власну необережність у жінки загорівся одяг», — йдеться у повідомленні.

Працівники швидкої, на місці події, констатували смерть жінки. 82-річного дідуся із опіками понад 80% тіла госпіталізували до Романівської центральної районної лікарні. На жаль, сьогодні о 06:30 чоловік помер.

Рятувальників на гасіння пожежі не викликали. Усі обставини наразі встановлюються правоохоронцями.