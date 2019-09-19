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    На Житомирщині горять три гектари торфовищ

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    Спільними зусиллями фахівців ДСНС та лісівників вдалося не допустити поширення горіння на лісовий масив - На Житомирщині горять три гектари торфовищ
    Спільними зусиллями фахівців ДСНС та лісівників вдалося не допустити поширення горіння на лісовий масив
    Фото: ГУ ДСНС України у Житомирській області

    Загоряння торфу сталося в с. Майдан Копищанський Олевського району

    Станом на ранок 19 вересня в Житомирській області тривають роботи по гасінню торфовища на площі трьох гектарів.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Житомирській області.

    «18 вересня надійшло повідомлення про загоряння торфу в с. Майдан Копищанський Олевського району. По прибуттю вогнеборців на місце події з’ясувалося, що торф тліє окремими осередками на загальній площі близько 4 га. Існувала загроза поширення горіння на ліс», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що для гасіння було залучено чотири пожежні автоцистерни Олевського, Лугинського, Ємільчинського та Овруцького районних підрозділів, а також лісівники із ранцевими оприскувачами.

    «Забір води здійснюється із меліоративного каналу, на який встановлено чотири мотопомпи. Станом на 21:00 ліквідовано тління на площі 1 га. Спільними зусиллями фахівців ДСНС та лісівників вдалося не допустити поширення горіння на лісовий масив», - повідомили в ДСНС.

    Наразі тривають роботи по гасінню ще трьох гектарів торфовища.

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