На Житомирщині майора СБУ арештували за підозрою у педофілії
- Сьогодні, 14:23
-
Розсилка
У самого військовослужбовця-збоченця є дружина і двоє неповнолітніх дітей
За рішенням Печерського районного суду було заарештовано свівробітника СБУ Житомирської області за звинуваченнями у педофілії. Дане рішення суду опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.
Співробітник СБУ підозрюється у тому, що 19.05.2017 почав спілкування з неповнолітньою в російській соціальній мережі «Вконтакте», яка заборонена в Україні», з метою задоволення своєї статевої пристрасті. Зокрема, «почав цинічні розмови на сексуальні теми шляхом віртуального спілкування».
«В подальшому 20.05.2017 о 00 год. 41 хв. надіслав їй фотознімок з...зображенням статевого органу, чим вчинив відносно останньої розпусні дії, та спричинив шкоду її моральному ставленню та розвитку малолітньої, а також чи вчинив виготовлення та розповсюдження серед неповнолітніх зображень порнографічного характеру», — йдеться в документі.
Також повідомляється, що у самого військовослужбовця є дружина і двоє неповнолітніх дітей.
За рішенням суду службовцю було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також носити електронний браслет.
Крім того, правоохоронець повинен не відлучатися із м. Коростень Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду і здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала діє до 12 січня 2018 року включно.
Дії працівника кваліфікують як кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 2 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.