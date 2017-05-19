На Житомирщині майора СБУ арештували за підозрою у педофілії

У самого військовослужбовця-збоченця є дружина і двоє неповнолітніх дітей

За рішенням Печерського районного суду було заарештовано свівробітника СБУ Житомирської області за звинуваченнями у педофілії. Дане рішення суду опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень. [READ_MORE] Співробітник СБУ підозрюється у тому, що 19.05.2017 почав спілкування з неповнолітньою в російській



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У самого військовослужбовця-збоченця є дружина і двоє неповнолітніх дітей

За рішенням Печерського районного суду було заарештовано свівробітника СБУ Житомирської області за звинуваченнями у педофілії. Дане рішення суду опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

Співробітник СБУ підозрюється у тому, що 19.05.2017 почав спілкування з неповнолітньою в російській соціальній мережі «Вконтакте», яка заборонена в Україні», з метою задоволення своєї статевої пристрасті. Зокрема, «почав цинічні розмови на сексуальні теми шляхом віртуального спілкування».

«В подальшому 20.05.2017 о 00 год. 41 хв. надіслав їй фотознімок з...зображенням статевого органу, чим вчинив відносно останньої розпусні дії, та спричинив шкоду її моральному ставленню та розвитку малолітньої, а також чи вчинив виготовлення та розповсюдження серед неповнолітніх зображень порнографічного характеру», — йдеться в документі.

Також повідомляється, що у самого військовослужбовця є дружина і двоє неповнолітніх дітей.

За рішенням суду службовцю було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також носити електронний браслет.

Крім того, правоохоронець повинен не відлучатися із м. Коростень Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду і здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Ухвала діє до 12 січня 2018 року включно.

Дії працівника кваліфікують як кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 2 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.