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    На Житомирщині майора СБУ арештували за підозрою у педофілії

    У самого військовослужбовця-збоченця є дружина і двоє неповнолітніх дітей
    За рішенням Печерського районного суду було заарештовано свівробітника СБУ Житомирської області за звинуваченнями у педофілії.  Дане рішення суду опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень. [READ_MORE] Співробітник СБУ підозрюється у тому, що 19.05.2017 почав спілкування з неповнолітньою в російській
    • Сьогодні, 14:23
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    У самого військовослужбовця-збоченця є дружина і двоє неповнолітніх дітей

    За рішенням Печерського районного суду було заарештовано свівробітника СБУ Житомирської області за звинуваченнями у педофілії.  Дане рішення суду опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

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    Співробітник СБУ підозрюється у тому, що 19.05.2017 почав спілкування з неповнолітньою в російській соціальній мережі «Вконтакте», яка заборонена в Україні», з метою задоволення своєї статевої пристрасті. Зокрема, «почав цинічні розмови на сексуальні теми шляхом віртуального спілкування».

    «В подальшому 20.05.2017 о 00 год. 41 хв. надіслав їй фотознімок з...зображенням статевого органу, чим вчинив відносно останньої розпусні дії, та спричинив шкоду її моральному ставленню та розвитку малолітньої, а також чи вчинив виготовлення та розповсюдження серед неповнолітніх зображень порнографічного характеру», — йдеться в документі.

    Також повідомляється, що у самого військовослужбовця є дружина і двоє неповнолітніх дітей.

    За рішенням суду службовцю було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також носити електронний браслет. 

    Крім того, правоохоронець повинен не відлучатися із м. Коростень Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду і здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

    Ухвала діє до 12 січня 2018 року включно.

    Дії працівника кваліфікують як кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 2 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

     

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