На Житомирщині неповнолітній мопедист збив двох дітей



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Попередньо встановлено, що водій двоколісника не впорався з керуванням

Неповнолітній водій наїхав на двох дівчат

Неповнолітній мопедист на Житомирщині травмував двох дітей, наїхавши на них двоколісником. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

ДТП сталася 27 червня близько 22:30 у селі Червона Волока.

«15-річний водій мопеда наїхав на двох дівчат-пішоходів, 2010 та 2007 років народження», - вказали у поліції.

Попередньо встановлено, що водій двоколісника не впорався з керуванням.

У результаті усі учасники отримали травми різного ступеня тяжкості: за попередніми відомостями, керманич - забої та садна голови і рук, старша з дівчат – переломи передпліччя та ноги, менша – садна обличчя та рвані рани ноги, додали правоохоронці.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.