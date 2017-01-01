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    На Житомирщині підприємець замість масла поставляв у дитсадки фальсифікат

    Підприємець заволодів бюджетними коштами управління освіти і науки виконкому Бердичівської міської ради у розмірі понад 140 тис. грн
    Неякісний фальсифікат замість масла поставляв у дитячі садки Бердичева місцевий підприємець. Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Житомирській області. «Прокуратурою Житомирської області спільно з управлінням Служби безпеки України в області викрито факт заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем директором
    • Вчора, 22:23
    • Розсилка
    Масло
    Масло

    Підприємець заволодів бюджетними коштами управління освіти і науки виконкому Бердичівської міської ради у розмірі понад 140 тис. грн

    Неякісний фальсифікат замість масла поставляв у дитячі садки Бердичева місцевий підприємець. Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Житомирській області.

    «Прокуратурою Житомирської області спільно з управлінням Служби безпеки України в області викрито факт заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем директором підприємства, який протягом лютого – червня 2017 року під виглядом вершкового масла, організував та забезпечив поставки до дитячих садків області фальсифікованого неякісного продукту», - йдеться в повідомленні.

    Внаслідок таких дій, підприємець заволодів бюджетними коштами управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради у розмірі понад 140 тис. грн.

    Слідчим управління Служби безпеки в Житомирській області директору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) КК України.

    До слова, на Київщині затримали посадовця сільради, яка отримала хабар автомобілем.

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