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    На Житомирщині підрізали підлітка, який заступився за жінку

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    На Житомирщині підрізали підлітка, який заступився за жінку

    Лікарі діагностували у 16-річного коростенця різано-колоту рану руки та забої

    Підлітка, який у Коростені вступився за жінку під час конфлікту, поранили. Про це повідомляє відділ комунікації Житомирської області.

    Про поранення юнака правоохоронців 13 серпня повідомили з лікарні, куди й доставили хлопця.

    Подія сталася близько 20.00 по вул. Шевченка м. Коростеня. Між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який переріс у штурханину та бійку. Свідками події стали підлітки, які намагались захистити жінку, втрутившись у ситуацію.

    У результаті чоловік на зауваження та застереження дітей відреагував агресивно і вдарив одного з них спочатку по велосипеду, з яким підліток стояв поблизу, а потім, діставши, ймовірно, ножа, завдав хлопцеві поранення руки.

    Для травмованого викликали швидку медичну допомогу, а обоє учасників конфлікту з місця події втекли. Згодом лікарі діагностували у 16-річного коростенця різано-колоту рану руки та забої.

    За цим фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 （Хуліганство）Кримінального кодексу України.

    За подібні дії законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

    Нагадаємо, суд засудив до довічного позбавлення волі підозрюваного у жорсткій різанині в Миколаєві.

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