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    На Житомирщині потяг збив чоловіка, який заснув на рейках

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    Трагедія сталася на відрізку Ірша - Тетерів - На Житомирщині потяг збив чоловіка, який заснув на рейках
    Трагедія сталася на відрізку Ірша - Тетерів

    Після екстреного гальмування поїзда друг загиблого прокинувся

    У Житомирській області потяг на смерть збив 22-річного хлопця. Трагедія сталася на відрізку Ірша - Тетерів у понеділок, 6 серпня.

    Як повідомляє прес-служба поліції області, на місці події поліцейські з'ясували, що близько 3:50 пасажирський поїзд Київ - Львів травмував молодого чоловіка, який сидів на рейках, поклавши голову на коліна.

    За словами машиніста поїзда, він помітив двох хлопців, які сиділи на рейках (нібито спали) за 150-200 метрів. Один з них знаходився на рейках, по яких рухався поїзд. На гучний звуковий сигнал ніхто не зреагував, в результаті чого і стався наїзд на людину.

    Після екстреного гальмування поїзда друг загиблого прокинувся. Згодом він повідомив, що вони з другом йшли з міста Малина в село Тетерівка.

    Загиблим виявився житель смт Бородянки Київської області.

    За цаним фактом розпочато кримінальне провадження. Триває з'ясування всіх обставин події.

    Нагадаємо, поліція розслідує загибель дитини від удару струмом на залізниці у Києві.

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    смерть потяг Київщина Житомирщина
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