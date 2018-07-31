Поліція розслідує загибель дитини від удару струмом на залізниці у Києві



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Під час прогулянки хлопчик заліз на вагон потяга, де був уражений струмом

Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі дитини від удару струмом на залізниці біля станції метро «Берестейська» у Києві. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

«До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Радищева на вагоні дитину вдарило електрострумом. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, працівники сектору ювенальної превенції та медики. Опитавши друга загиблого хлопчика, правоохоронці встановили, що вони гуляли біля залізничних колій, коли товариш вирішив залізти на дах вагона. У результаті дитину вдарило електрострумом, від отриманих травм хлопчик помер на місці», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – нещасний випадок.

Для недопущення таких випадків поліцейські закликають батьків приділяти більше уваги дітям і цікавитися, як вони проводять дозвілля.