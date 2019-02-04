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    На Житомирщині СБУ затримала ділків, які продавали автомати

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    <p>Затримані - двоє раніше судимих мешканців Новограда-Волинського</p> - На Житомирщині СБУ затримала ділків, які продавали автомати

    Затримані - двоє раніше судимих мешканців Новограда-Волинського

    Фото: прес-центр СБУ

    У ході спецоперації один зі зловмисників намагався чинити збройний опір співробітникам СБУ

    Співробітники Служби безпеки України блокували на Житомирщині реалізацію військових засобів ураження.

    Про це 4 лютого повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники встановили, що двоє раніше судимих мешканців Новограда-Волинського налагодили збут зброї та боєприпасів, що, за попередньою інформацією, вони викрали із однієї з військових частин, дислокованих на території області. «Клієнтів» чоловіки підшуковували серед своїх знайомих та представників місцевих кримінальних кіл.

    Правоохоронці затримали обох правопорушників поблизу Новограда-Волинського під час чергової спроби продажу двох автоматів із магазинами, пістолета з набоями та глушника, за які вони планували виручити 65 тисяч гривень.

    У ході спецоперації один із зловмисників намагався чинити збройний опір співробітникам СБУ.

    «Під час санкціонованих слідчих дій зі схрону, облаштованого у лісосмузі неподалік районного центру, правоохоронці вилучили ще два автомати, три пістолети, глушники та набої різного калібру», - заявили в СБУ.

    У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 410 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

    Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України блокували в Одесі діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалось на збуті вогнепальної зброї та боєприпасів.

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