  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Житомирщині вандал сплатить штраф за наругу над прапором

    • Розсилка
    На Житомирщині вандал сплатить штраф за наругу над прапором

    Наругу над державним символом було знято на відео та поширено в мережі Інтернет, зокрема, у соціальній мережі Instagram

    Коростенський міськрайонний суд визнав 23-річного місцевого жителя, який здійснив наругу над Державним прапором України, винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 338 КК України та призначив покарання у вигляді 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

    Про це 9 квітня повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

    «Встановлено, що 23-річний місцевий житель 7 січня, перебуваючи у вечірній час поблизу одного з адміністративних будинків міста Коростеня, із хуліганських мотивів зняв Державний прапор України, та, відійшовши до приміщення медичної установи, що на центральній вулиці, вчинив наругу над прапором, а саме, кидав його додолу, волік по землі», - заявили в прокуратурі.

    Зазначається, що наругу над державним символом було знято на відео та поширено в мережі Інтернет, зокрема, у соціальній мережі Instagram.

    «Такі протизаконні дії зловмисника набули негативного суспільного резонансу», - підкреслили в прокуратурі.

    Повідомляється, що за результатами досудового розслідування, яке проводилося відділом поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, було зібрано достатньо доказів, які довели вину зловмисника.

    «Обвинувачений погодився з позицією органу досудового розслідування, на підставі чого обвинувальний акт було складено з угодою про визнання винуватості», - додали в прокуратурі.

    У відомстві звернули увагу громадян на те, що публічна наруга над Державним прапором України, Державним гербом України або Державним гімном України є злочином середньої тяжкості та тягне за собою передбачену Кримінальним кодексом України відповідальність до трьох років позбавлення волі.

    Читайте також
    суд кримінал прапор штраф розслідування Житомирщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ