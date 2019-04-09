На Житомирщині вандал сплатить штраф за наругу над прапором



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наругу над державним символом було знято на відео та поширено в мережі Інтернет, зокрема, у соціальній мережі Instagram

Коростенський міськрайонний суд визнав 23-річного місцевого жителя, який здійснив наругу над Державним прапором України, винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 338 КК України та призначив покарання у вигляді 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

Про це 9 квітня повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

«Встановлено, що 23-річний місцевий житель 7 січня, перебуваючи у вечірній час поблизу одного з адміністративних будинків міста Коростеня, із хуліганських мотивів зняв Державний прапор України, та, відійшовши до приміщення медичної установи, що на центральній вулиці, вчинив наругу над прапором, а саме, кидав його додолу, волік по землі», - заявили в прокуратурі.

Зазначається, що наругу над державним символом було знято на відео та поширено в мережі Інтернет, зокрема, у соціальній мережі Instagram.

«Такі протизаконні дії зловмисника набули негативного суспільного резонансу», - підкреслили в прокуратурі.

Повідомляється, що за результатами досудового розслідування, яке проводилося відділом поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, було зібрано достатньо доказів, які довели вину зловмисника.

«Обвинувачений погодився з позицією органу досудового розслідування, на підставі чого обвинувальний акт було складено з угодою про визнання винуватості», - додали в прокуратурі.

У відомстві звернули увагу громадян на те, що публічна наруга над Державним прапором України, Державним гербом України або Державним гімном України є злочином середньої тяжкості та тягне за собою передбачену Кримінальним кодексом України відповідальність до трьох років позбавлення волі.