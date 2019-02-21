На Житомирщині вчитель жорстоко побив другокласника



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Справу щодо побиття дитини розглядатиме Малинський районний суд

На Житомирщині судитимуть учителя однієї із загальноосвітніх шкіл міста Малина за побиття другокласника.

Про це 21 лютого повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

«Під процесуальним керівництвом Коростишівської місцевої прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом спричинення побоїв школяру учителем однієї із загальноосвітніх шкіл міста Малина. Наразі місцевою прокуратурою у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 126 (умисне завдання удару, побоїв, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень) КК України затверджено обвинувальний акт та скеровано до суду для розгляду по суті», - заявили в прокуратурі.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання - штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Справу розглядатиме Малинський районний суд. Коростишівська місцева прокуратура здійснюватиме підтримання публічного обвинувачення.

Зазначається, що у ході досудового розслідування, яке проводив місцевий відділ поліції, встановлено, що вчитель іноземної мови під час проведення уроку у другому класі, у присутності інших дітей, завдав побоїв учневі.

«Причиною, яка розлютила 61-річного педагога, стала поведінка учня: хлопчик нагнувся підняти свою ручку, яка впала і закотилася під парту. Учитель схопив дитину за волосся та вдарив у скроню», - розповіли у прокуратурі.

Нагадаємо, у столичному ліцеї батько школяра жорстоко побив вчителя фізкультури. Інцидент стався серед білого дня, на шкільному подвір'ї.

У КМДА відреагували на цей інцидент.

За фактом побиття вчителя фізичної культури ліцею №157 київська поліція відкрила кримінальне провадження.