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    На Житомирщині від отруєння алкоголем загинули чотири людини

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    На Житомирщині від отруєння алкоголем загинули чотири людини

    Чотири мешканці міста Коростишів загинули через алкоголь

    У місті Коростишів, що на Житомирщині, внаслідок отруєння алкоголем загинули 4 особи. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

    «1 березня о 22:10 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Коростишів у приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння алкоголем, загинуло 4 особи» — йдеться у повідомленні прес-служби.

    Як повідомлялось, у Дніпрі поліція проводить перевірку факту можливого отруєння учнів одній із шкіл 28 лютого.

    «Встановлено, що діти гралися саморобними «лизунами». Ймовірніше за все, це і стало причиною отруєння шестеро учнів 4-го класу», - зазначили в поліції.

    Матеріали за даним фактом внесені до журналу єдиного обліку.

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