На Житомирщині від «Слуги народу» балотується давня прихильниця Партії регіонів і Опоблоку - ЗМІ



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Тетяна Грищенко

За даними ЗМІ, Тетяну Грищенко можна назвати «професіоналом виборчого процесу»

Від команди Володимира Зеленського по 66 округу на Житомирщині на парламентські вибори йде колишній член «Опозиційного блоку» Тетяна Грищенко.

Про це у Facebook написав лідер консервативної організації «Традиція і Порядок» Богдан Ходаковський.

«Нових облич хотіли? Дочекались. Від Зе команди по 66 округу на вибори йде член «Опозиційного блоку» Тетяна Грищенко. Я думаю, коментарі тут зайві, самостійно робіть висновки з робочої біографії», - написав Ходаковський, поширивши посилання на інформацію видання «Малин», в якому була опублікована інформація про те, що Грищенко в минулі роки представляла регіоналів.

За даними видання, Тетяну Грищенко можна назвати «професіоналом виборчого процесу».

«На останніх президентських виборах вона була у складі ОВК від Бойка. У другому турі президентської кампанії була обрана головою окружної виборчої комісії від Зеленського. На місцевих виборах 2015 року Грищенко - секретар територіальної комісії від партії «Опозиційний блок». На позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Грищенко також була у складі ОВК. Суб'єкт подання кандидатури до складу ОВК - «Партія Регіонів». На виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року - секретар окружної виборчої комісії від партії «Зелена планета» (сателіт Партії Регіонів)», - повідомило видання.

Як відомо, партія «Слуга народу» оголосила про початок «постпраймеріз» та пропонує повідомляти про «негідних» кандидатів.

Раніше повідомлялося, що партія «Слуга народу» виключила зі своїх списків 25-річну київську тусовщицю Ірину Панченко, яка займала 73-е місце в прохідній сотні президентської політсили.

Нагадаємо, на з’їзді партії «Слуга народу» представили першу сотню виборчого списку на позачергові вибори до Верховної Ради.