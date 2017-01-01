На Житомирщині внаслідок пожежі двоє дітей опинилися в реанімації

Мати залишила самих у будинку 4-річного сина та 2-річну доньку

22 листопада до реанімаційного відділення Чуднівської центральної районної лікарні, що на Житомирщині, з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано двох неповнолітніх дітей. Про це повідомили рятувальникам 23 листопада медики лікарні. «З’ясувалося, що 22 листопада в с. Великі Коровинці мати залишила вдома двох дітей, 4-річного сина



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Будинок на Житомирщині, в якому сталася пожежа

Мати залишила самих у будинку 4-річного сина та 2-річну доньку

22 листопада до реанімаційного відділення Чуднівської центральної районної лікарні, що на Житомирщині, з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано двох неповнолітніх дітей. Про це повідомили рятувальникам 23 листопада медики лікарні.

«З’ясувалося, що 22 листопада в с. Великі Коровинці мати залишила вдома двох дітей, 4-річного сина та 2-річну доньку, та пішла колоти дрова разом із господаркою будинку, у якої тимчасово проживала. В оселі в цей час топилася груба. За попередньою інформацією, старший хлопчик запалив від неї папір і поніс в кімнату. Зайнялися меблі та речі домашнього вжитку. На порятунок дітей у задимлений будинок кинулася господиня. Непритомних малюків вона знайшла на дивані у сусідній кімнаті, куди вони втекли від вогню, та винесла їх на свіже повітря. Доки жінка з односельцями гасили пожежу, мати разом із сусідами приводили дітей до тями – поливали водою, робили непрямий масаж серця та штучне дихання», - повідомляє прес-служба ДСНС.

Медики швидкої транспортували дітей до лікувального закладу.

Пожежа була ліквідована підручними засобами, рятувальників не викликали.