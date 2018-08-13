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    На Житомирщині затримали вбивцю 20-річної дівчини

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    На Житомирщині затримали вбивцю 20-річної дівчини
    Фото: Відділ комунікації поліції Житомирської області

    У поліції заявили, що чоловік вбив дівчину через помсту

    Правоохоронці Житомирщини затримали 31-річного чоловіка, причетного до вбивства 20-річної дівчини.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

    Зазначається, що у рамках розслідування умисного вбивства (ст. 115 ККУ) розшуківці, серед іншого, відпрацьовували коло спілкування загиблої та її знайомих.

    «У результаті вдалося вийти на 31-річного чоловіка, який почергово проживав то у Києві, то у Житомирі. Вони були знайомі досить добре, і 2 серпня він запросив дівчину на зустріч. По дорозі між ними виник конфлікт, - заявили в поліції.

    За словами керівника поліції області В’ячеслава Печененка, підозрюваний дізнався, що дівчина повідомила про його місце перебування нападникам, які у червні ввірвалися в його орендоване житло у Києві.

    «Тоді чоловіка упродовж кількох днів утримували у гаражі, вимагаючи переоформлення майна. Упродовж доби поліцейські встановили викрадачів чоловіка та затримали організатора злочину, який нині під вартою», - розповів Печененко.

    Також упродовж доби правоохоронці розкрили і вбивство дівчини, вчинене через помсту.

    «Чоловік, погрожуючи пістолетом, намагався змусити дівчину випити у машині заздалегідь приготовану небезпечну суміш, однак вона опиралась і до останнього боролась за життя. Тому підозрюваний задушив її», - повідомив начальник поліції.

    Поліцейські затримали зловмисника 9 серпня на одній з вулиць Житомира, коли він прямував до житла співмешканки. У чоловіка вилучили гранату РГД-5, пістолет та вартісні прекурсори.

    Затриманому оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує покарання у вигляді ув’язнення на термін від 7 до 15 років.

    За інформацією поліції, він також причетний до незаконного виготовлення та поширення синтетичних наркотиків.

    Раніше повідомлялося, що на Житомирщині безвісти зниклу 20-річну дівчину знайшли мертвою. 8 серпня тіло дівчини було виявлене в яру серед будівельного сміття на околиці  с. Бондарців Житомирського району.

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