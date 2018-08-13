На Житомирщині затримали вбивцю 20-річної дівчини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Відділ комунікації поліції Житомирської області

У поліції заявили, що чоловік вбив дівчину через помсту

Правоохоронці Житомирщини затримали 31-річного чоловіка, причетного до вбивства 20-річної дівчини.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Зазначається, що у рамках розслідування умисного вбивства (ст. 115 ККУ) розшуківці, серед іншого, відпрацьовували коло спілкування загиблої та її знайомих.

«У результаті вдалося вийти на 31-річного чоловіка, який почергово проживав то у Києві, то у Житомирі. Вони були знайомі досить добре, і 2 серпня він запросив дівчину на зустріч. По дорозі між ними виник конфлікт, - заявили в поліції.

За словами керівника поліції області В’ячеслава Печененка, підозрюваний дізнався, що дівчина повідомила про його місце перебування нападникам, які у червні ввірвалися в його орендоване житло у Києві.

«Тоді чоловіка упродовж кількох днів утримували у гаражі, вимагаючи переоформлення майна. Упродовж доби поліцейські встановили викрадачів чоловіка та затримали організатора злочину, який нині під вартою», - розповів Печененко.

Також упродовж доби правоохоронці розкрили і вбивство дівчини, вчинене через помсту.

«Чоловік, погрожуючи пістолетом, намагався змусити дівчину випити у машині заздалегідь приготовану небезпечну суміш, однак вона опиралась і до останнього боролась за життя. Тому підозрюваний задушив її», - повідомив начальник поліції.

Поліцейські затримали зловмисника 9 серпня на одній з вулиць Житомира, коли він прямував до житла співмешканки. У чоловіка вилучили гранату РГД-5, пістолет та вартісні прекурсори.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує покарання у вигляді ув’язнення на термін від 7 до 15 років.

За інформацією поліції, він також причетний до незаконного виготовлення та поширення синтетичних наркотиків.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині безвісти зниклу 20-річну дівчину знайшли мертвою. 8 серпня тіло дівчини було виявлене в яру серед будівельного сміття на околиці с. Бондарців Житомирського району.