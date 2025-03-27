Чи буде в Україні перехід на літній час у 2025 році: усі подробиці

Перехід на літній час у 2025 році відбудеться з 29 на 30 березня

У 2024 році Верховна Рада ухвалила закон про скасування переведення годинників. Закон не набув чинності, оскільки президент не підписав його

Перехід на літній час у 2025 році запланований на ніч із 29 на 30 березня. Проте, якщо відповідний законопроєкт про його скасування набуде чинності, то переводити годинники не доведеться. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» 👉 «Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я».

Чи буде в Україні перехід на літній час у 2025 році

У 2024 році Верховна Рада ухвалила закон про скасування переведення годинників. Законопроєкт №4201 передбачав встановлення зимового часу (GMT +2) як постійного протягом усього року, тож переведення годинників у листопаді мало стати останнім.

Однак цей закон так і не набув чинності. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що президент Володимир Зеленський усе ж його підпише. Водночас джерело BBC в Офісі президента заявило, що підписувати цей документ глава держави не планує. Тому у 2025 році переведення годинників на літній час відбудеться.

Коли переводять годинники на літній час 2025 року

Перехід на літній час у 2025 році традиційно відбудеться в ніч з суботи на неділю – з 29 на 30 березня. В останню неділю березня потрібно перевести годинники о 3 годині ночі на 1 годину вперед (тобто з 03:00 на 04:00).

У сучасному світі більшість годинників переходять на літній або зимовий час автоматично. Це відбувається завдяки заводським налаштуванням, які забезпечують синхронізацію часу через мережу. Якщо пристрій підключений до інтернету, він сам оновлює час відповідно до серверів точного часу. Тому власникам смартфонів, ноутбуків, планшетів, електронних книг та інших сучасних гаджетів не потрібно турбуватися про зміну часу.

Однак механічні годинники, будильники та інші пристрої без автоматичної синхронізації доведеться переводити вручну.

Скандали через переведення годинника

У липні 2024 року військова ЗСУ Тетяна Чорновол закликала президента Володимира Зеленського накласти вето на закон про перехід на зимовий час. На її думку, у країні, яка вже «бунтує через тотальні відключення енергії», не раціонально відмовлятися від цілої години дармового природнього освітлення кожен день. «Таке не зробила жодна країна, тільки наші ідіоти у Верховній Раді впали в маразм», – додала вона.

Військова нагадала, що в усіх країнах Європи люди на референдумах вибирали, на якому часі лишитися, і всі вибирали літній, окрім майже полярних країн, де літній час справді не зручний.

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Також український політик, історик та громадський діяч Володимир В'ятрович сказав, що закон про скасування літнього часу – це відверто антиєвропейський крок. Історик вказав, що таке рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а у жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. Через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час.

На думку В'ятровича, закон про скасування літнього часу – це відвертий розворот у цьому питанні від Євросоюзу до Росії і країн Азії й Африки.

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Зокрема, Академія наук вищої школи у липні 2024 року звернулася до Володимира Зеленського із закликом накласти вето на закон про скасування переходу на літній час. Президент установи Олександр Наконечний вважає, що за таких умов світло витрачатиметься марно, а літній час на території Української Народної Республіки вперше запровадили у 1919 році. Це мало допомогти людям ефективніше використовувати світловий час.

Водночас нардепка Євгенія Кравчук радо вітала таке рішення Верховної Ради: «Восени ми перейдемо на зимовий час і залишимось на ньому, тобто UTC+2 або «київський час». Більше жодних збоїв біологічних ритмів і «звикань» до зміни часу».

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Раніше «Главком» пояснював, чому й відколи переводять годинники на зимовий та літній час та як уникнути шкоди для здоров’я при переході на літній час. Також повідомлялося, у яких країнах не переводять годинники.