НАБУ повідомило про підозру екснардепу Дзензерському, який «забув» задекларувати 4,7 млрд грн



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Денис Дзензерський - народний депутат VII скликання від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» і VIII скликання від «Народного фронту»

Народному депутату VIII скликання оголосили підозру в декларуванні недостовірної інформації за 2015-2018 роки

Спеціалізоване антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому народному депутату VIIІ скликанняу декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

«За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру Народному депутату України VIIІ скликання у декларуванні недостовірної інформації за 2015-2018 роки», - йдеться в повідомленні.

Так, встановлено, що протягом 2015-2018 років колишній депутат, з метою приховування інформації про свій реальний майновий стан, не задекларував наявність у себе невиконаних фінансових зобов’язань перед банківськими установами України на суму понад 4,7 млрд грн.

Також дії колишнього народного обранця кваліфіковані за ст. 366-1 КК України.

«Зважаючи на те, що наразі вказана особа не перебуває за місцем свого проживання, вручення письмового повідомлення про підозру було здійснено у порядку, визначеному статтями 278, 111, 135 КПК України (надіслано засобами поштового та електронного зв’язку)», - зазначається в повідомленні.

Зазначимо, що у повідомленні САП йдеться про Дениса Дзензерського - народного депутата України VII скликання від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» і VIII скликання від «Народного фронту».