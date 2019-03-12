САП передала на погодження генпрокурору подання на двох нардепів



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Депутат Верховної Ради Денис Дзендзерський Фото: ukrinform.ua

Подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності стосується нардепів Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала Генеральному прокурору України Юрію Луценкові подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського. Про це повідомляє прес-служба САП.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила Генеральному прокурору України для підтримання та внесення до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського», - повідомили у САП.

За процесуального керівництва САП детективами НАБУ, як зазначається, «зібрано достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності народних обранців за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за ст. 366-1 КК України».

Відповідно до ч. 2 ст. 482 КПК України притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України.

Згідно із ст. 218 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності щодо народного депутата може бути внесено до Верховної Ради лише Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора).