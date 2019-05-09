НАБУ притягнуло до відповідальності двох детективів



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Раніше детективів НАБУ викрили у перешкоджанні професійній діяльності адвоката

Двох детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), яких раніше звинуватили у перешкоджанні професійній діяльності адвоката, притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Наголошується, що до одного з детективів, керівнику відділу детективів, застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність. Другого детективу цього ж відділу оголошено догану.

«Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто співробітника Управління спеціальних операцій. Відповідні накази директор Національного бюро підписав 3-6 травня 2019», - додали в НАБУ.

В Бюро нагадали, що події, які стали підставою для залучення детективів до дисциплінарної відповідальності, відбулися в лютому 2019 року.

За цими фактами Управління внутрішнього контролю НАБУ провело службове розслідування, а його висновки передали на розгляд Дисциплінарної комісії.

«Ми проаналізували ситуацію, обговорили її з представниками адвокатського співтовариства під час засідання Ради громадського контролю. Провели роз'яснювальну роботу з детективами і плануємо в майбутньому співпрацювати в цьому напрямку з адвокатами», - зазначив директор НАБУ Артем Ситник.