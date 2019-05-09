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    НАБУ притягнуло до відповідальності двох детективів

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    НАБУ притягнуло до відповідальності двох детективів

    Раніше детективів НАБУ викрили у перешкоджанні професійній діяльності адвоката

    Двох детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), яких раніше звинуватили у перешкоджанні професійній діяльності адвоката, притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

    Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

    Наголошується, що до одного з детективів, керівнику відділу детективів, застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність. Другого детективу цього ж відділу оголошено догану.

    «Також до дисциплінарної відповідальності притягнуто співробітника Управління спеціальних операцій. Відповідні накази директор Національного бюро підписав 3-6 травня 2019», - додали в НАБУ.

    В Бюро нагадали, що події, які стали підставою для залучення детективів до дисциплінарної відповідальності, відбулися в лютому 2019 року.

    За цими фактами Управління внутрішнього контролю НАБУ провело службове розслідування, а його висновки передали на розгляд Дисциплінарної комісії.

    «Ми проаналізували ситуацію, обговорили її з представниками адвокатського співтовариства під час засідання Ради громадського контролю. Провели роз'яснювальну роботу з детективами і плануємо в майбутньому співпрацювати в цьому напрямку з адвокатами», - зазначив директор НАБУ Артем Ситник.

    НАБУ Артем Ситник розслідування
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