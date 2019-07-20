НАБУ вилучило документи під час обшуків у спортклубі «5 елемент» і компанії «Богдан моторс»



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На «Богдан-2251» було багато нарікань з приводу якості

Джерело у правоохоронних органах: Обшуки завершено. Вилучили кореспонденцію, документи. Нічого суттєвого

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вилучило документи під час обшуків у спортивному клубі «5 елемент» і автомобільної компанії «Богдан Моторс». Про це повідомило джерело у правоохоронних органах.

«Обшуки завершено. Вилучили кореспонденцію, документи. Нічого суттєвого. Поки всі аналізуємо», - сказав він.

З його слів, обшуки все таки вдалося провести в «5 елементі», незважаючи на спроби невідомих перешкодити цьому.

Нагадаємо, 19 липня НАБУ проводило обшуки в елітному спортивному клубі «5 елемент» і в приміщеннях автомобільної компанії «Богдан Моторс» у Києві у справі про корупцію в оборонній сфері.

Зі слів джерела у правоохоронних органах, люди спортивної статури, іменовані «тітушками», намагалися перешкодити обшукам НАБУ, прикриваючись, що в будівлі розташовано приймальню депутата Верховної Ради, сина Петра Порошенка Олексія.

Зазначається, що слідча дія санкціонована і проводиться під час розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил у 2015-2018 роках.

На думку слідства, фігуранти справи незаконно внесли в державне оборонне замовлення спеціальний автомобільний транспорт і здійснили його закупівлю за завищеними цінами.

Розслідування цієї справи детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року. Нагадаємо, наприкінці 2017 року виник скандал через погану якість санітарного автомобіля «Богдан-2251» для використання в зоні ведення бойових дій. З 50 доставлених на фронт автомобілів «Богдан-2251» 25 довелося ремонтувати або повертати на завод. Влітку 2018 року «Богдан» повідомив, що вже виправив всі недоліки. ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» об’єднує виробничі активи одного з провідних українських автовиробників – корпорації «Богдан» (автобусно-тролейбусний завод у Луцьку і завод легкових авто в Черкасах). Керівником компанії є колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

Джерело: Українські новини