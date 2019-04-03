НАБУ проводить обшуки в АРМА



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3 квітня у приміщенні Агентства з розшуку та менеджменту активів у Києві проводяться обшуки Фото: Facebook Романа Бочкали

В НАБУ зазначили, що обшуки санкціоновані ухвалою слідчого судді Солом’янського райсуду м.Києва та проводяться під процесуальним керівництвом прокурорів САП

Детективи НАБУ здійснюють обшуки в приміщенні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у Києві.

Про це 3 квітня повідомляє прес-служба НАБУ.

«Слідча дія проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання владою службовими особами низки державних органів влади, в тому числі правоохоронної та судової гілок, а також АРМА, в результаті чого юридичним особам завдано збитків на суму понад 9,5 млн грн», - зазначили в НАБУ.

Повідомляється, що в межах цього ж провадження досліджуються обставини вчинення незакінченого замаху на протиправне заволодіння майном на суму понад 3,6 млрд грн групи підприємств ТОВ «Росток-Холдинг». Попередня правова кваліфікація — ч.3 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.364 КК України.

«Під час досудового розслідування, розпочатого в січні, детективи НАБУ, з-поміж іншого, вивчають обставини вчинення низки правочинів, які могли бути зроблені з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємств», - заявили в Антикорупційному бюро.

Додається, що обшуки санкціоновані ухвалою слідчого судді Солом’янського райсуду м.Києва та проводяться під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

Раніше повідомлялося, що САП просить Раду громадського контролю НАБУ відреагувати на затягування розслідування розкрадань на підприємствах «Укроборонпрому».