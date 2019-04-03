САП просить вплинути на затягування справ НАБУ щодо «Укроборонпрому»



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Детективів НАБУ звинувачують у затягуванні справ щодо розкрадання в оборонній сфері

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Раду громадського контролю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) відреагувати на затягування розслідування розкрадань на підприємствах «Укроборонпрому». Про це повідомляє САП у Facebook.

Повідомляється, що в ході процесуального керівництва розслідуванням розкрадань у військовій сфері САП встановила факти порушення закону детективами НАБУ. Зокрема, в березні 2016 НАБУ відкрило справу через фіктивні поставки на Харківський бронетанковий завод запчастин і комплектуючих на 56 млн гривень. Слідство рухалося активно до вересня, після чого в НАБУ заявили про відсутність перспектив у цієї справи, хоча в рамках цього провадження епізод про постачання двигунів на Львівський бронетанковий завод успішно довели до суду.

Крім того, в жовтні 2017 року новий детектив отримав вказівки з терміном виконання 2 місяці, але затягує їх виконання досі. При цьому детективи не інформували САП про листування щодо «Укроборонпрому», яке є предметом журналістського розслідування про розкрадання в оборонній сфері за участю оточення президента Петра Порошенка.

САП також підкреслює затягування розслідування таких справ:

Зловживання з боку посадових осіб Міністерства оборони та керівництва Шепетівського ремонтного заводу при закупівлі 18 самохідних гаубиць 2 С1 «Гвоздика».

Розкрадання посадовими особами дочірнього підприємства «Укрспецекспорту» і двох підприємств-нерезидентів більш млн гривень Шосткинського казенного заводу «Імпульс».

Розтрата понад 58 млн гривень при закупівлі палива Міноборони у ТОВ «Трейд Коммодіті» (ч. 5 ст. 191 КК України), з якої в окреме провадження виділено епізод щодо одного з фігурантів справи. Розслідування зупинено у зв'язку з розшуком підозрюваного.

Розтрата майна «Київського бронетанкового заводу» посадовими особами підприємства.

Розтрата службовими особами «Житомирського бронетанкового заводу» майна мобілізаційного резерву - 20 двигунів УТД-20 вартістю 6,9 млн гривень.

Розтрата 382 тис. гривень посадовими особами «Київського бронетанкового заводу» шляхом завищення витрат на капітальний ремонт двигунів марки 5Д20-240.

«Така позиція НАБУ під час розслідувань злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу стала можливою в результаті системних помилок в організації діяльності органу досудового розслідування», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників «Укроборонпрому».

Зазначимо, за даними журналістського розслідування програми «Наші гроші», нинішній директор «Укроборонпрому» Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу