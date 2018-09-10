НАБУ розшукує брата Каськіва



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Каськів Олександр Володимирович підозрюється у вчиненні злочину

Брата Каськіва підозрюють у розкраданні коштів Держінвестагенства

Національне антикорупційне бюро розшукує рідного брата екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва Олександра.

Про це повідомляється у понеділок на сайті НАБУ.

«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія» у сумі 259,2 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на сайті НАБУ зазначається, що «Каськів Олександр Володимирович, 29.04.1984 року народження, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст.191 КК України».

За даними слідства, у 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 мільйонів гривень для реалізації низки національних проектів. Зокрема, проект «Якісна вода» передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, а згідно з проектом «Олімпійська надія-2022» мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Однак ці та інші проекти так і не були реалізовані.

Детективи НАБУ розпочали досудове розслідування у жовтні 2016 року. 12 грудня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали чотирьох осіб, ймовірно задіяних у корупційній схемі з розкрадання коштів Держінвестпроекту та ДП «Державна інвестиційна компанія» у сумі 259,2 млн грн.

У червні 2018 року суд заарештував у цій справі двоюрідного брата Каськіва Олександра Матковського і встановив заставу в 2,6 млн грн. При цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про більш високу суму застави - понад 17 млн грн. У липні 2018 року Матковський вийшов зі слідчого ізолятора. За нього внесли заставу в сумі 2,6 млн грн. Його підозрюють у скоєнні злочину за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 27 (види співучасників) Кримінального кодексу України. Детективи НАБУ вважають його причетним до розкрадання 259,2 млн грн бюджетних коштів.

21 червня про підозру у скоєнні злочину за аналогічними статтями було повідомлено рідному брату екс-глави Держінвестпроекту Олександру Каськіву.

24 липня 2018 року правоохоронці вручили підозру в справі Держінвестпроекту вісьмом людям, місце перебування яких встановлене.

А 27 липня 2018 року САП повідомила, що завершила розслідування у справі Держінвестпроекту.

Владислав Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках. У вересні 2014 року Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати Держінвестпроект, поклавши його функції на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

1 листопада 2017 року Владислава Каськіва екстрадували з Панами. Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави. Його звільнили в залі суду, упродовж 5 днів Каськів мав сплатити заставу в сумі 160 тис. грн. Цю суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв. Крім того, зазначалося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 млн грн збитку. Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.