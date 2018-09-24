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    Обвинувальний акт вручено семи підозрюваним у справі «Адміністрації морпортів»

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    Обвинувальний акт вручено семи підозрюваним у справі «Адміністрації морпортів»

    НАБУ стверджує, що посадовці заволоділи 247 мільйонами гривень

    Сімом підозрюваним в заволодінні 247 мільйонами гривень державного підприємства «Адміністрація морських портів України» вручили обвинувальний акт.

    Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

    У відомстві зазначили, що мова йде про:

    • екс-голову ДП АМПУ (2014–2017);
    • першого заступника голови ДП АМПУ (із 2015 і дотепер);
    • екс-начальника відділу закупівель ДП АМПУ-голову комітету з конкурсних торгів (2015–2018);
    • заступника начальника Одеського філіалу ДП АМПУ;
    • директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв»;
    • бенефіціара ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв»;
    • бенефіціара компанії-нерезидента.

    Згідно з повідомленням, цим людям інкримінують «заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах».

    Крім того, бенефіціар ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», бенефіціар компанії-нерезидента та представник компанії-нерезидента обвинувачуються в підробленні та використанні офіційних документів за попередньою змовою. У НАБУ зазначили, що представник компанії пішов на співпрацю зі слідством.

    Також угоду зі слідством уклав екс-заступник голови АМПУ. Він надав покази слідству та відшкодував збитки в розмірі 734,1 тисячі гривень.

    За даними правоохоронців, посадові особи АМПУ у змові з приватними особами впродовж 2015–2016 років реалізували схему із заволодіння коштами підприєства під час державних закупівель послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів, внаслідок чого компанія отримала збитки в розмірі 247 мільйонів гривень.

    НАБУ повідомило про завершення розслідування у квітні.

    «Адміністрація морських портів України» – підприємство, яке займається утриманням і забезпеченням ефективного використання державного майна, переданого йому в господарське ведення, в тому числі модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури.

    Як повідомлялось, НАБУ 29 січня проводила обшуки в Адміністрації морських портів на території Одеси, Миколаївській області та в Києві.

    Слідчі дії проводилися в рамках розслідування, пов'язаного з можливими фактами зловживань при закупівлі послуг з днопоглиблення в Бердянському та Маріупольському морських портах у 2015 і 2016 роках.

    30 січня суд арештував екс-голову Адміністрації морпортів.

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