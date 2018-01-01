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    НАБУ поскаржилось, що близько третини справ залишаються без розгляду в судах

    В деяких провадженнях підготовче засідання не може відбутися понад рік
    Зі 116 справ НАБУ, які були скеровані до суду, 44 справи залишаються без розгляду. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. «З-поміж 116 проваджень, в яких детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до судових інстанцій, 44 справи залишаються без
    • Сьогодні, 00:24
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    Співробітник НАБУ
    Співробітник НАБУ

    В деяких провадженнях підготовче засідання не може відбутися понад рік

    Зі 116 справ НАБУ, які були скеровані до суду, 44 справи залишаються без розгляду.

    Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

    «З-поміж 116 проваджень, в яких детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до судових інстанцій, 44 справи залишаються без розгляду. При цьому, в деяких провадженнях підготовче засідання не може відбутися понад рік», - йдеться у повідомленні. 

    У відомстві зазначили, що наразі судові рішення ухвалені лише у 28 справах, з них у 19 справах ухвалено обвинувальний вирок не пов’язаний з позбавленням волі, а про реальний термін ув’язнення йдеться у двох випадках. Більшість обвинувальних вироків – це угоди про визнання винуватості з другорядними учасниками корупційних схем, зазначається у повідомленні.

    У НАБУ вчергове наголосили на необхідності якнайшвидшого створення в Україні Спеціалізованого антикорупційного суду, «який зможе поставити «крапку» у справах НАБУ».

    Раніше у НАБУ відзначали велику кількість спекуляцій на темі «Роттердам+».

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