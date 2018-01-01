НАБУ поскаржилось, що близько третини справ залишаються без розгляду в судах

В деяких провадженнях підготовче засідання не може відбутися понад рік

Зі 116 справ НАБУ, які були скеровані до суду, 44 справи залишаються без розгляду. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. «З-поміж 116 проваджень, в яких детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до судових інстанцій, 44 справи залишаються без



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Співробітник НАБУ

В деяких провадженнях підготовче засідання не може відбутися понад рік

Зі 116 справ НАБУ, які були скеровані до суду, 44 справи залишаються без розгляду.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«З-поміж 116 проваджень, в яких детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до судових інстанцій, 44 справи залишаються без розгляду. При цьому, в деяких провадженнях підготовче засідання не може відбутися понад рік», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що наразі судові рішення ухвалені лише у 28 справах, з них у 19 справах ухвалено обвинувальний вирок не пов’язаний з позбавленням волі, а про реальний термін ув’язнення йдеться у двох випадках. Більшість обвинувальних вироків – це угоди про визнання винуватості з другорядними учасниками корупційних схем, зазначається у повідомленні.

У НАБУ вчергове наголосили на необхідності якнайшвидшого створення в Україні Спеціалізованого антикорупційного суду, «який зможе поставити «крапку» у справах НАБУ».

Раніше у НАБУ відзначали велику кількість спекуляцій на темі «Роттердам+».