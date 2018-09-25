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    У штабі Операції об'єднаних сил назвали попередні причини вибуху «Молота»

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    У штабі Операції об'єднаних сил назвали попередні причини вибуху «Молота»

    Двоє військовослужбовців зі складу мінометного розрахунку отримали легкі дотичні поранення

    Внаслідок вибуху міномета «Молот» були поранені двоє військовослужбовців однієї з бригад зі складу Об'єднаних сил, а не троє, як писали ЗМІ.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

    Зазначається, що інцидент стався 23 вересня.

    «Під час виконання бойового завдання щодо ведення адекватного вогню у відповідь у каналі ствола міномета М120-15 «Молот» розірвалась міна. Двоє військовослужбовців зі складу мінометного розрахунку отримали легкі дотичні поранення», - заявили у штабі.

    Стан поранених військовослужбовців задовільний, їм надається вся необхідна медична допомога у військовій медичній установі. Загрози для їхнього життя немає.

    За цим фактом внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за статтею 414 частина 2 Кримінального кодексу України «Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення».

    «За попередніми висновками первинної перевірки, яка здійснювалася безпосередньо на місці, де відбувалася бойова робота, та в ході опитування поранених військовослужбовців, з'ясовано наступне. Ймовірно, причина розриву міни полягає в невірній підготовці боєприпасу до стрільби, в тому числі, недотримання правил її зберігання», - повідомили у штабі.

    Нагадаємо, 25 вересня у соцмережі з’явилася інформація про те, що у військовій частині ЗСУ вибухнув ще один міномет «Молот». 

    У липні внаслідок вибуху міномета «Молот» на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, дев’ятеро постраждали.

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