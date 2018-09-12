НАБУ відкрило матеріали провадження щодо «Укрзалізниці»



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Розслідування по справі почалося у вересні 2016 року

Національне антикорупційне бюро повідомило посадовців державного підприємства «Укрзалізниця» і компанії «Вог Аеро Джет» (яка навесні 2018 року змінила назву на «Воленс Трейд») про завершення досудового розслідування.

Зокрема матеріали справи передані для ознайомлення екс-начальнику філії Центру забезпечення виробництва «Укрзалізниці», його колишнього заступника, начальника відділу нафтопродуктів ЦЗВ та двох представників «Воленс Трейд».

Розслідування по справі почалося у вересні 2016 року.

За даними слідства, у березні 2016 року компанія «Вог Аеро Джет» виграла тендер та уклала з філією «ЦЗВ» «Укрзалізниці» договір поставки дизпалива за економічно вигідною ціною, яка на той момент була нижчою за ринкову. Згодом сторони тричі підписували додаткові угоди до договору поставки.

Службові особи «Укрзалізниці», користуючись нормою закону про можливість підвищення ціни до 10% у випадку її коливання на ринку, нібито кілька разів додатково збільшували вартість дизпалива для залізниці.

Як стверджують у НАБУ, законних підстав для укладання третьої додаткової угоди не було, оскільки впродовж 25-29 березня 2016 року ринкові ціни на пальне не зростали.

Таким чином, закупівельна ціна дизпалива не лише втратила свою економічну привабливість, але й перевищила ринковий рівень цін. За даними слідства, у результаті «Укрзалізниця» переплатила постачальнику за дизельне пальне 92 мільйони гривень.

Про підозру фігурантам розслідування повідомили 17 та 18 липня.