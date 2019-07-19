«Богдан Моторс» назвала звинувачення НАБУ безпідставними



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На сьогодні компанія «Богдан Моторс» є одним з найбільших виробників автомобільної техніки в Україні, зокрема, й військової

У компанії зазначили, що розглядають організацію слідчих дій, як політично вмотивований тиск

«Богдан Моторс» назвала звинувачення НАБУ надуманими та безпідставними. Про це йдеться на сайті компанії. Про це йдеться на сайті компанії.

У компанії зазначили, що розглядають організацію слідчих дій, як політично вмотивований тиск.

«Закупівля автомобілів виробництва «Богдан Мторс» відбувається у повній відповідності з чинною редакцією постанови Кабінету Міністрів України №517. Вона чітко регламентує весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення, - наголошують у «Богдан Моторс».

«Богдан Моторс» є одним з найбільших платників податків у галузі. Так за 11 років випуску цивільної та військової техніки на ДП «АСЗ №2» АТ «АК «Богдан Моторс» перерахував до бюджетів усіх рівнів 2,4 млрд грн.

Компанія також є відповідальним роботодавцем – на підприємствах «Богдан Моторс» зараз працює понад 2000 осіб.

На сьогодні компанія є одним з найбільших виробників автомобільної техніки в Україні, зокрема, й військової.

«В умовах відсутності сучасної військової техніки, що дозволяла б вирішувати усі питання забезпечення життєдіяльності військ під час виконання завдань у районах проведення АТО/ООС, компанія «Богдан Моторс» розробила власним коштом та виготовила зразки військової автомобільної техніки. Це санітарні автомобілі та вантажівки, які замінили у військах радянський металобрухт. Вся ця техніка спрямовується у бойові частини для медичних підрозділів, артилерійських підрозділів, підрозділів забезпечення і підвезення боєприпасів та військово-технічного майна», - зазначають у компанії.

У «Богдан Моторс» нагадують, що після тривалих державних випробувань на озброєння ЗСУ прийнятий бронеавтомобіль «Барс-8».