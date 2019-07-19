Адвокат Порошенка прокоментував обшуки в «5 елементі»



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Ігор Головань закликає не шукати в сьогоднішніх обшуках політичного підтексту

Ігор Головань заявив, що обшуки жодним чином не стосуються Петра Порошенка та його партії

Представники НАБУ здійснюють обшук у двох конкретних юридичних осіб, зазначених в ухвалі слідчого суді для вилучення документів. Так адвокат Петра Порошенка Ігор Головань прокоментував те, що відбувається зараз в комплексі «5 елемент».

«Цей обшук немає жодного відношення до Петра Порошенка, до партії «Європейська солідарність», до народних депутатів. І взагалі, як стверджують самі представники НАБУ, тут немає жодного політичного підтексту. Вони шукають якісь документи, які вважають, що можуть тут знайти», - розповів він в ефірі одного з телеканалів.

Свою присутність там він пояснив розголосом в ЗМІ, що обшуки пов’язані з п’ятим президентом.

«Єдина тут проблема – це досить велика будівля на вулиці Електриків, 29А. Тут багато орендарів. І в принципі це нормальне явище, хоч його слід уникати, коли правоохоронці втрачають орієнтацію і іноді заходять в приміщення компаній, які не зазначені в ухвалі слідчого судді», - додав Головань.

Зараз же, по його словам, все більш менш пристойно рухається, «вони там роблять свою справу, їм ніхто не перешкоджає».

Він допускає, що цей обшук використали як інформаційний привід перед виборами.

Нагадаємо, 19 липня НАБУ повідомили, що їх детективи під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки у приміщеннях «Богдан Моторс», в т.ч. в клубі «5 елемент».

Обшуки проводяться в рамках розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони та Генштабу ЗСУ. На думку слідства, ці посадовці у 2015-2018 рр. незаконно внесли до держоборонзамовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами. Скоріш за все мова йде про закупівлю санітарного автомобіля «Богдан-2251», на який було багато нарікань щодо якості.