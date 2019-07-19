Общуки НАБУ у партії Порошенка назвали «зрежисованою виставою»
Слідчі дії, які відбуваються сьогодні, не мають жодного відношення ні до партії, ні до Петра Порошенка - «Європейська Солідарність»
Партія «Європейська Солідарність» заявляє, що в останній день перед виборами спостерігає за зрежисованою виставою, яка має на меті дискредитацію політичної сили та її лідера Петра Порошенка. Про це йдеться на партійному сайті.
У «Європейській Солідарності» наголошують, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні, не мають жодного відношення ні до партії, ні до Петра Порошенка. «Причому це відбувається у присутності телекамер, які очевидно потрібні для організації політичної «картинки». Саме це є головною метою такої «слідчої активності». - вважають у партії.
У партії «Європейська Солідарність» зазначають, що першими на місце ведення «слідчих дій» прибули телекамер тих телеканалів, за якими стоять Медведчук, Мураєв та Коломойський, які, очевидно, і є замовниками відповідної провокації.
«Коли це відбувається в такий спосіб в останній день виборчої кампанії, не залишається жодних сумнівів, що це є винятково брудною політичною технологією, спрямованою проти «Європейської Солідарності». І мета цього – зупинити рух України до ЄС та НАТО», - стверджують у партії.
У «Європейській Солідарності» наголосили, що завжди виступали за ефективну діяльність антикорупційних органів, які були створені коаліцією в парламенті і закони, що були підписані Петром Порошенком.
«Антикорупційні органи, вочевидь, не мають брати участь у брудних політичних іграх, суть яких цілковито зрозуміла українським виборцям», - підсумували у партії «Європейська Солідарність».
Нагадаємо, НАБУ проводить обшук в ICU, в компанії говорять про політичний тиск.
Також повідомлялося, 19 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки у приміщеннях ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», в т.ч. в клубі «5 елемент».