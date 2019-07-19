Общуки НАБУ у партії Порошенка назвали «зрежисованою виставою»



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У партії «Європейська Солідарність» зазначають, що першими на місце ведення «слідчих дій» прибули телекамер тих телеканалів, за якими стоять Медведчук, Мураєв та Коломойський

Слідчі дії, які відбуваються сьогодні, не мають жодного відношення ні до партії, ні до Петра Порошенка - «Європейська Солідарність»

Партія «Європейська Солідарність» заявляє, що в останній день перед виборами спостерігає за зрежисованою виставою, яка має на меті дискредитацію політичної сили та її лідера Петра Порошенка. Про це йдеться на партійному сайті.

У «Європейській Солідарності» наголошують, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні, не мають жодного відношення ні до партії, ні до Петра Порошенка. «Причому це відбувається у присутності телекамер, які очевидно потрібні для організації політичної «картинки». Саме це є головною метою такої «слідчої активності». - вважають у партії.

У партії «Європейська Солідарність» зазначають, що першими на місце ведення «слідчих дій» прибули телекамер тих телеканалів, за якими стоять Медведчук, Мураєв та Коломойський, які, очевидно, і є замовниками відповідної провокації.

«Коли це відбувається в такий спосіб в останній день виборчої кампанії, не залишається жодних сумнівів, що це є винятково брудною політичною технологією, спрямованою проти «Європейської Солідарності». І мета цього – зупинити рух України до ЄС та НАТО», - стверджують у партії.

У «Європейській Солідарності» наголосили, що завжди виступали за ефективну діяльність антикорупційних органів, які були створені коаліцією в парламенті і закони, що були підписані Петром Порошенком.

«Антикорупційні органи, вочевидь, не мають брати участь у брудних політичних іграх, суть яких цілковито зрозуміла українським виборцям», - підсумували у партії «Європейська Солідарність».

Нагадаємо, НАБУ проводить обшук в ICU, в компанії говорять про політичний тиск.

Також повідомлялося, 19 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки у приміщеннях ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», в т.ч. в клубі «5 елемент».