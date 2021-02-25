Справа Приватбанку. Печерський районний суд Києва одержував дві скарги (документ)

У провадженні Перчерського районного суду перебували справи за скаргою адвоката Ігоря Головка

Печерський районний суд міста Києва одержував дві скарги, подані в інтересах офшорної компанії, пов’язаної з олігархом Ігорем Коломойським. Скарги пов'язані у межах кримінального провадження про збитки Приватбанку, яке розслідують детективи Національного антикорупційного бюро. Про це на запит видання «Слово й діло» повідомили в Печерському суді.

«Печерський районний суд міста Києва на ваш інформаційний запит повідомляє, що в провадженні суду перебували судові справи за скаргою адвоката Головка Ігоря Олеговича в інтересах компанії Claresholm Marketing LTD на бездіяльність генерального прокурора, яка полягає в не розгляді клопотання та зобов’язання вчинити дії», – ідеться в листі.

Лист від Печерського районного суду міста Києва

У суді повідомили, що 12 січня 2021 року за скаргою Головка в інтересах компанії Claresholm Marketing LTD не було відкрито провадження, а 18 січня – скаргу повернули назад скаржнику. Як з’ясувалося, про повернення другої скарги попросив сам адвокат.

Як вказується в першому рішенні Печерського суду, адвокат в інтересах Claresholm Marketing LTD просив суд зобов’язати генпрокурора вирішити спір про підслідність у справах Приватбанку.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав колишньому першому заступникові голови правління Приватбанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше Генпрокурорка Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль. НАБУ показало, як відбувалося затримання Яценка.

Також вручили підозру у справі Приватбанку екскерівниці одного з підрозділів Олені Бичихіній. Також колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету. Колишні топменеджери Приватбанку підозрюються у розтраті 136 млн грн.