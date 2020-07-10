Шмигаль розповів, коли представить кандидата на посаду міністра промисловості



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Денис Шмигаль анонсував появу нового міністра

Глава уряду не назвав ім'я майбутнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості

Уряд найближчим часом представить кандидата на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Facebook.

«Вже найближчим часом ми представимо кандидата на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості, який, зокрема, буде сприяти відновленню української економіки», - написав Шмигаль.

За його словами, підтримка українського виробника, індустріальні парки, доступне кредитування і ще багато інших кроків уряду допоможуть в найближчі 2 роки перезапустити українську промисловість.