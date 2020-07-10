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    Економіка та фінанси

    Шмигаль розповів, коли представить кандидата на посаду міністра промисловості

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    Денис Шмигаль анонсував появу нового міністра&nbsp; - Шмигаль розповів, коли представить кандидата на посаду міністра промисловості
    Денис Шмигаль анонсував появу нового міністра 

    Глава уряду не назвав ім'я майбутнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості

    Уряд найближчим часом представить кандидата на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

    Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Facebook.

    «Вже найближчим часом ми представимо кандидата на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості, який, зокрема, буде сприяти відновленню української економіки», - написав Шмигаль.

    За його словами, підтримка українського виробника, індустріальні парки, доступне кредитування і ще багато інших кроків уряду допоможуть в найближчі 2 роки перезапустити українську промисловість.

    Як відомо, нині у складі уряду є три віцепрем'єр-міністри. Зокрема, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, а також ще 15 міністрів та два т.в.о міністрів.

     

    міністр промисловість уряд Денис Шмигаль
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