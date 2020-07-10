Уряд готує правила, за якими розпочнеться новий навчальний рік



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Над правилами наразі працюють чиновники МОЗ та Міносвіти

Протягом тижня Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти та науки представлять правила, за якими розпочнеться новий навчальний рік.

Про це 10 липня на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Зараз в умовах адаптивного карантину ми розробляємо механізми, правила, в який спосіб наші діти будуть навчатися: за яких умов вони будуть навчатися в звичайному режимі, за яких умов вони будуть навчатися в дистанційному режимі, в який спосіб ми можемо поєднати ці два способи. Разом з МОН ми розробляємо відповідні правила та алгоритми. Думаю, протягом тижня-10 днів ми все це чітко випишемо і одразу повідомимо, в який спосіб будуть навчатися наші діти в наступному навчальному році», - сказав Степанов.

Напередодні Зеленський заявив, що хоче, аби діти 1 вересня пішли до школи. Президент визнав, що Україна не готова до постійного дистанційного навчання школярів - бракує технічної бази.

Раніше в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет зазначив, що навчання з першого вересня дійсно може відбуватися в дистанційному режимі, якщо епідситуація буде погіршуватися.