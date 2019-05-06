НАБУ завершило розслідування у справі Труханова: інфографіка



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Одеський міський голова Геннадій Труханов

Розслідування стосувалось недекларування мером Одеси

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили розслідування фактів внесення Одеським міським головою недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки (ст.366-1 Кримінального кодексу України). 3 травня 2019 року посадовцю відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акту та скеруванням його до суду. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

За даними слідства, мер Одеси не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою посадовець упродовж 2015-2016 рр був пов’язаний спільним побутом, мав взаємні права та обов’язки. З цією особою підозрюваний перебував в офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки, має двох спільних дітей, одна з яких народилась у 2000 році, тобто після офіційного розірвання шлюбу.

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Інфографіка: nabu.gov.ua

Мером Одеси незадекларовані: квартира, два паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, проценти за вкладами у банках. Загалом до декларації 2015 року посадовець не вніс статки на загальну суму 32,48 млн грн, до декларації 2016 року — на 18,81 млн грн. Розмір незадекларованих статків визначено на підставі експертиз, проведених в межах досудового розслідування.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали у листопаді 2017 року. 11 березня 2019 року меру Одеси повідомили про підозру. Під час досудового розслідування детективи Національного бюро також встановили факти незаконного збагачення Одеського міського голови на суму понад 3 млн фунтів стерлінгів. Справу за цим епізодом закрито відповідно до рішення Конституційного суду.

Нагадуємо, мер Одеси є обвинуваченим у заволодінні 185 млн грн місцевого бюджету Одеси при купівлі будівлі колишнього заводу «Краян». Детективи НАБУ зібрали достатнього доказів того, що ця закупівля здійснена за завищеними цінами. Досудове розслідування цього епізоду завершено — справа слухається в Малиновському районному суді Одеси.

Зазначимо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.