Розкрадання 20 млн грн: суд відправив під домашній арешт екснардепа від БПП



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Колишній нардеп Валерій Іщенко (праворуч) на засіданні суду Фото: Слово і Діло

Валерій Іщенко є підозрюваним у справі про заволодіння 20 млн грн «Укрзалізниці»

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому народному депутату від БПП Валерію Іщенку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це повідомляє Liga.net.

Зазначається, що термін дії запобіжного заходу - два місяці. Суд зобов'язав Іщенка здати паспорти, проте електронний браслет застосовувати до нього не будуть.

Іщенко є підозрюваним у справі про заволодіння 20 млн грн «Укрзалізниці».

У середу, 2 жовтня, детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату Валерію Іщенку.

За версією слідства, у 2015 році підозрюваний сприяв незаконному заволодінню 20 млн грн держпідприємства «Укрзалізничпостач», а також вчиненню у 2016 році замаху на незаконне заволодіння 43 млн грн.

Окрім того, САП підготувала підозри фінансовому раднику ексдепутата та колишньому позаштатному раднику голови Адміністрації президента.

До слова, екснардепу Микитасю повідомили про підозру через аферу із квартирами Нацгвардії.