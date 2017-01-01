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    Набув чинності закон про обов'язкову відеофіксацію обшуків

    Установлено, що при проведенні обшуку житла або іншого приміщення має обов'язково бути присутнім адвокат
    Норма про обов'язкову відеофіксацію правоохоронцями обшуків набула чинності. Відповідний закон опублікували в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України» 6 грудня й він набуває чинності наступного дня, тобто сьогодні. Закон вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу і встановлює, що під час судового розгляду й під час
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    Обшук
    Обшук

    Установлено, що при проведенні обшуку житла або іншого приміщення має обов'язково бути присутнім адвокат

    Норма про обов'язкову відеофіксацію правоохоронцями обшуків набула чинності.

    Відповідний закон опублікували в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України» 6 грудня й він набуває чинності наступного дня, тобто сьогодні.

    Закон вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу і встановлює, що під час судового розгляду й під час досудового розслідування забезпечується повне автоматичне фіксування судового засідання й процесуальних дій за допомогою звуко- і відеозаписуючих технічних засобів.

    Фіксація судового засідання може не вестися тільки у разі, якщо розглядається питання проведення негласних слідчих (пошукових) дій.

    Крім того, установлено, що при проведенні обшуку житла або іншого приміщення має обов'язково бути присутнім адвокат.

    Всі докази, отримані правоохоронцями з порушенням цих норм, будуть визнані неприпустимими в суді.

    Також запроваджується заборона на тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їхніх частин, мобільних телефонів, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження або якщо такі об'єкти отримані в результаті здійснення кримінального правопорушення або є засобами чи знаряддям його здійснення.

    Вони можуть бути вилучені й у ситуації, коли доступ до них обмежується їхнім власником.

    Установлено, що Кабінет Міністрів з метою узагальнення відомостей про порушення прав або законних інтересів осіб правоохоронними органами утворює комісію із представників органів державної влади, правозахисних організацій і громадських об'єднань, установ і організацій у сфері захисту підприємницької діяльності й визначає порядок її роботи.

    Норма про обов'язкову відеофіксацію судових засідань набуде чинності з 1 січня 2019 року.

    Крім того, названим законом уводиться заборона на розслідування кримінальних проваджень проти юридичних осіб, якщо раніше справи проти них за аналогічними обставинами вже були закриті.

    Як відомо, законопроект №7275 Міністерство юстиції розробило для захисту підприємців від незаконних обшуків з боку силових органів.

    Верховна Рада ухвалила його 16 листопада.

     

     

    Джерело: Українські новини

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