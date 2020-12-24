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    Зеленський підписав закон про «особливий статус» Донбасу

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    Закон передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування на Донбасі тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань&nbsp; - Зеленський підписав закон про «особливий статус» Донбасу
    Закон передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування на Донбасі тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань 
    Фото з відкритих джерел

    Закон продовжує до кінця 2021 року дію закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»

    Президент Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує до кінця 2021 року дію закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

    Зазначається, що 24 грудня 2020 року закон повернуто з підписом від президента.

    Як повідомлялося, законопроєкт №4467 за основу та в цілому підтримали 304 народних депутати.

    Законопроєктом пропонується пролонгувати дію закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» до 31 грудня 2021 року включно.

    Верховна Рада 15 грудня ухвалила в цілому законопроект № 4467 про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

    Документ передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО тільки «після ... виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

    Із 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом». Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

    Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Україна «ні в якому разі» не відмовиться від Мінських угод і запропонує конкретні дії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

    Теги: Донбас закон ОРДЛО Володимир Зеленський Україна самоврядування президент
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