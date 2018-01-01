НБУ передав в управління Світовому банку $1 мільярд

Світовий банк управляє резервами 53 країн світу

Національний банк України передав до $1 мільярда золотовалютних резервів країни в управління Світовому банку. [READ_MORE] Про це повідомив заступник глави центробанку Олег Чурій. «На сьогодні частина ЗВР знаходиться в управлінні Світового банку. Ця сума становить до 1 млрд доларів», - сказав він. Чурій зазначив, що Світовий банк



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Світовий банк управляє резервами 53 країн світу

Національний банк України передав до $1 мільярда золотовалютних резервів країни в управління Світовому банку.

Про це повідомив заступник глави центробанку Олег Чурій.

«На сьогодні частина ЗВР знаходиться в управлінні Світового банку. Ця сума становить до 1 млрд доларів», - сказав він.

Чурій зазначив, що Світовий банк є одним з найбільших інвестиційних керуючих для центральних банків - він управляє резервами 53 країн світу.

Крім того, така передача дозволяє здійснювати операції з ЗВР аналогічні тим, які здійснює СБ при навчанні персоналу.

Іншими вигодами передачі активів в управління СБ є доступ до результатів його економічних досліджень, відкриття можливості персоналу НБУ дистанційно навчатися в провідних американських інститутах і університетах, отримання від СБ консультаційних послуг.

За даними Чурія, СБ управляє резервами України в рамках встановлених НБУ обмежень. У числі таких обмежень: перелік високоліквідних інструментів, обмеження ризику, вимога до ліквідності, а також вимога звітності.

Зазначимо, що міжнародні резерви України в 2017 році зросли на 21% і станом на 1 січня 2018 року, за попередніми даними, становили $18,808 мільярда.