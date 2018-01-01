Нацбанк хоче змінити механізм розрахунку курсу валют
- Сьогодні, 05:04
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НБУ планує перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням MatchingНаціональний банк України (НБУ) розглядає можливість зміни підходів до розрахунку офіційного курсу гривні до долара США
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.
У Нацбанку зазначили, що зараз офіційний курс гривні розраховується як середньозважене значення за всіма міжбанківськими операціями за день за даними Валкла.
ВалКлі – власний програмний комплекс Національного банку, в якому банки на сьогодні здійснюють підтвердження усіх своїх угод щодо купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському ринку.
У НБУ вважають за необхідне перейти до його розрахунку на основі інформації з торгово-інформаційних систем (ТІС) Bloomberg і Reuters щодо реальних ринкових угод та з відсіканням угод с екстремальними параметрами.
Також НБУ планує перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching - нового функціоналу для укладення угод.
«Цей функціонал, впровадження якого наразі обговорюється з учасниками ринку, надасть змогу забезпечити на міжбанківському валютному ринку постійну наявність твердих цін на купівлю-продаж іноземної валюти та швидке укладання угод за найкращими курсовими параметрами», – розповіли в НБУ.
Нагадаємо, Нацбанк України в 2017 році здійснив 1018 перевірок пунктів обміну валют, виявивши 115 нелегально працюючих обмінників.