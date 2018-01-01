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    Економіка та фінанси

    Нацбанк хоче змінити механізм розрахунку курсу валют

    НБУ планує перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching
    Національний банк України (НБУ) розглядає можливість зміни підходів до розрахунку офіційного курсу гривні до долара США Про це повідомляє прес-служба Національного банку України. У Нацбанку зазначили, що зараз офіційний курс гривні розраховується як середньозважене значення за всіма міжбанківськими операціями за день за даними Валкла. ВалКлі
    • Сьогодні, 05:04
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    НБУ планує перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching

    Національний банк України (НБУ) розглядає можливість зміни підходів до розрахунку офіційного курсу гривні до долара США

    Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

    У Нацбанку зазначили, що зараз офіційний курс гривні розраховується як середньозважене значення за всіма міжбанківськими операціями за день за даними Валкла.

    ВалКлі – власний програмний комплекс Національного банку, в якому банки на сьогодні здійснюють підтвердження усіх своїх угод щодо купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському ринку.

    У НБУ вважають за необхідне перейти до його розрахунку на основі інформації з торгово-інформаційних систем (ТІС) Bloomberg і Reuters щодо реальних ринкових угод та з відсіканням угод с екстремальними параметрами.

    Також НБУ планує перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching - нового функціоналу для укладення угод.

    «Цей функціонал, впровадження якого наразі обговорюється з учасниками ринку, надасть змогу забезпечити на міжбанківському валютному ринку постійну наявність твердих цін на купівлю-продаж іноземної валюти та швидке укладання угод за найкращими курсовими параметрами», – розповіли в НБУ.

    Нагадаємо, Нацбанк України в 2017 році здійснив 1018 перевірок пунктів обміну валют, виявивши 115 нелегально працюючих обмінників.

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