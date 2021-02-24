Українці за здорове харчування: імпорт авокадо за рік зріс на 28%

Експерт вважає, що основною причиною зростання попиту на авокадо є тренд здорового харчування у світі

В Україні за рік суттєво збільшився імпорт авокадо. Загалом на 28%, або на 2,4 тис. тонн, до 10,8 тис. тонн в 2020 році в порівнянні з 2019 роком. Про це йдеться в повідомленні асоціації Український клуб аграрного бізнесу.

«За результатами 2020 року в Україну було імпортовано 10,8 тис. тонн авокадо на загальну суму 28,4 млн доларів. Це на 28% вище за аналогічний показник минулого року в натуральному вираженні», – сказано в ньому.

При цьому за останні 5 років середньорічні темпи зростання імпорту авокадо в Україні були на рівні 45%, а за цей період імпорт цього продукту в натуральному вираженні виріс в 6 разів, а в грошовому – у 8 раз.

За п'ять років імпорт авокадо в Україну зріс увосьмеро

Аналітик УКАБ Світлана Литвин вважає, що основною причиною такого стабільно зростаючого імпорту є тренд здорового харчування, який спостерігається як в світі, так і в Україні.

Ключовими постачальниками авокадо в Україну є Перу (23% українського імпорту в натуральному вираженні), Ізраїль (16%), Кенія (15%), Південна Африка (12%), Іспанія (10%).