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    Українці за здорове харчування: імпорт авокадо за рік зріс на 28%

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    Ключовими постачальниками авокадо в Україну є Перу - Українці за здорове харчування: імпорт авокадо за рік зріс на 28%
    Ключовими постачальниками авокадо в Україну є Перу
    Фото з відкритих джерел

    Експерт вважає, що основною причиною зростання попиту на авокадо є тренд здорового харчування у світі

    В Україні за рік суттєво збільшився імпорт авокадо. Загалом на 28%, або на 2,4 тис. тонн, до 10,8 тис. тонн в 2020 році в порівнянні з 2019 роком. Про це йдеться в повідомленні асоціації Український клуб аграрного бізнесу.

    «За результатами 2020 року в Україну було імпортовано 10,8 тис. тонн авокадо на загальну суму 28,4 млн доларів. Це на 28% вище за аналогічний показник минулого року в натуральному вираженні», – сказано в ньому.

    При цьому за останні 5 років середньорічні темпи зростання імпорту авокадо в Україні були на рівні 45%, а за цей період імпорт цього продукту в натуральному вираженні виріс в 6 разів, а в грошовому – у 8 раз.

    За п'ять років імпорт авокадо в Україну зріс увосьмеро
    За п'ять років імпорт авокадо в Україну зріс увосьмеро

    Аналітик УКАБ Світлана Литвин вважає, що основною причиною такого стабільно зростаючого імпорту є тренд здорового харчування, який спостерігається як в світі, так і в Україні.

    Ключовими постачальниками авокадо в Україну є Перу (23% українського імпорту в натуральному вираженні), Ізраїль (16%), Кенія (15%), Південна Африка (12%), Іспанія (10%).

    Теги: торгівля імпорт продукти Перу харчування
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