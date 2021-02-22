У січні українці оплатили картками покупок найбільше за історію cashless

Найчастіше жителі України оплачували картками покупки в продуктових магазинах і супермаркетах

У перший місяць 2021 року українці оплатили банківськими картками через мережу торгових терміналів Приватбанку понад 137 млн покупок на 28,8 млрд грн.

Як повідомив керівник Дирекції МСБ (малий та середній бізнес - ред.) Приватбанку Євген Заіграєв, за перший місяць року українці оплатили картками найбільше за історію cashless - за кількістю безготівкових оплат це майже вдвічі більше за січень 2020 (71,9 млн) та навіть перевищує попередній рекорд грудня 2020 (134 млн).

За даними фінустанови, у січні найчастіше жителі України оплачували картками покупки в продуктових магазинах і супермаркетах, на які припадає 55% від загального обсягу оплат в термінальній мережі банку.

Другими за обсягами cashless-оплат у січні були аптеки (7%), за ними - магазини косметики і товарів для краси (6,2%) та магазини електроніки і побутової техніки (6,1%).

Зазначається, що у 2020 році українці сплатили картками через мережу торгових терміналів Приватбанку на суму 325 млрд грн, що на 31% більше, ніж у 2019 році (248 млрд грн).

Кількість безготівкових оплат картками і безконтактними гаджетами за минулий рік зросла на 26% - з 1,2 до 1,6 млрд транзакцій.

Зараз в мережі Приватбанку працює 241 тисяча POS-терміналів. Майже 90% POS-терміналів банку приймають безконтактні платежі картками чи смартфонами.

Раніше стало відомо, куди виводили гроші українці у 2020 році. Зазначимо, що вже два роки в Україні діють нові правила валютного контролю. За минулий рік українці оформили 34 706 е-лімітів для інвестицій за кордон. Більшість українців, які оформили е-ліміт, зробили це з метою придбання цінних паперів провідних іноземних компаній та оформлення дозволів на вивезення валюти.