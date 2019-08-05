Нацбанк подвоїв обсяги купівлі валюти



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Чиста купівля валюти за тиждень з 29 липня по 2 серпня склала $ 493,4 млн

За тиждень з 29 липня по 2 серпня Національний банк України скупив на міжбанку майже півмільярда американських доларів, повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, під час активності на валютному ринку на звітному тижні Нацбанк купив $ 510,2 млн, продав - $ 16,8 млн.

Таким чином, загалом НБУ скупив $ 493,4 млн, що майже вдвічі більше, ніж тижнем раніше - $ 261,2 млн.

Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку $ 2,9 млрд, продав - $ 248,23 млн.

Зазначимо, що на 5 серпня згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейські валюти піднялися у ціні. Вартість долара зросла ще на 12 копійок та встановилася на рівні 25,53 грн.

Нагадаємо, протягом 15-19 липня Національний банк України викупив 40 мільйонів доларів на міжбанківському валютному ринку. Це у 3,46 раза менше, ніж тижнем до цього.

Так, від початку липня 2019 року Національний банк суттєво наростив обсяги викупу валюти, придбавши майже 460 мільйонів доларів за перші два тижні. Загалом, від початку липня Нацбанк придбав вже пів мільярда доларів, які направили на поповнення міжнародних резервів.

Від початку 2019 року міжнародні валютні резерви України поповнили на 2,13 мільярда доларів шляхом викупу валюти на міжбанківському ринку. При цьому за цей час продали 231,4 мільйона доларів для стримування стрибків долара.

На початку липня міжнародні резерви України зросли на 1,2 мільярда доларів.