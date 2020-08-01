В Україні з’явиться мільйон нових пам’ятних монет (фото)



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Номінал монети становить 10 гривень, тираж – мільйон штук

Нацбанк показав монету, присвячену українській військовій авіації

Національний банк України (НБУ), який раніше показав найкращу монету року, з понеділка, 3 серпня, введе в обіг пам’ятну монету «Повітряні сили Збройних сил України». Про це повідомила пресслужба НБУ. Нова монета входить в серію «Збройні сили України».

«Присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами», – відзначили в НБУ.

Монета виготовлена зі сплаву на основі цинку. Її номінал становить 10 гривень, тираж – мільйон штук.

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На аверсі монети розміщено малий Державний герб України, напис «Україна», рік карбування «2020», емблему Повітряних сил ЗСУ, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та номінал. На реверсі монети зображено бойовий літак Повітряних сил ЗСУ та є написи «Повітряні сили Збройних сил» і «Україна».

Нагадаємо, на початку червня Нацбанк повідомляв, що продав всі сувенірні срібні банкноти номіналом 1000 гривень.

Національний банк України 20 травня випустив сувенірну банкноту зі срібла. Монета відтворила дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Також в Україні з 2 червня ввійшла в обіг пам’ятна срібна монета номіналом 10 гривень, що має незвичайний дизайн, бо на ній зображений нічний метелик совка розкішний.

До слова, Національний банк України у 2016 році реалізував 1,13 млн пам’ятних монет на суму 170 млн гривень. Ця сума вдвічі перевищує дохід від реалізації пам’ятних монет у 2015 році.

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